Israel exportará gas natural a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares hasta 2040

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El yacimiento israelí de gas natural Leviatán exportará gas a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares hasta 2040, informó este jueves el grupo israelí NewMed, que gestiona el yacimiento junto a Chevron y la también israelí Ratio Energies.

Se trata del mayor acuerdo de exportaciones en la historia de Israel, confirmó a EFE una portavoz del Ministerio israelí de Energía.

El acuerdo contempla la venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas natural en dos fases.

La primera, que comenzará en la primera mitad de 2026, incluye la venta de 20.000 millones de metros cúbicos, después de que se complete la construcción de una tercera tubería desde el yacimiento a la plataforma de producción, y se ponga en marcha la nueva línea de transmisión entre las costas de Asdod y Ascalón, en el sur de Israel.

La segunda fase incluye la venta de 110.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Egipto, y comenzará una vez completado el proyecto de expansión del yacimiento de Leviatán.

El acuerdo estará en vigor hasta 2040 o hasta que se complete la venta de las cantidades acordadas, detalló NewMed en su informe.

Tras la noticia, las acciones de NewMed y Ratio subían un 6 y un 5,5 %, respectivamente, diez minutos después de la apertura de la Bolsa de Tel Aviv.

En 2019, los responsables del yacimiento ya firmaron un primer acuerdo para suministrar a Egipto 60.000 millones de metros cúbicos de gas natural, de los que ya se han suministrado unos 23.500 millones, según NewMed. EFE

