Israel expulsa del país a los dos surcoreanos que viajaban en la flotilla, según Seúl

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Redacción internacional, 21 may (EFE).- Corea del Sur anunció este jueves que los dos ciudadanos del país que formaban parte de la flotilla humanitaria que intentó llegar a Gaza fueron expulsados de Israel sin pasar por un centro de detención, a diferencia de otros 400 activistas que fueron arrestados tras ser interceptados en el mar por militares israelíes.

La portavoz del Gobierno surcoreano, Kang Yu-jung, aplaudió que Israel «haya liberado inmediatamente» a sus dos nacionales un día después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, tildase de «inhumana» la interceptación de más de 50 barcos que pretendían burlar el bloqueo israelí y llevar ayuda a la población gazatí.

«El Gobierno hizo todo lo necesario en materia de asistencia consular y respuesta diplomática y, como resultado, la parte israelí expulsó directamente, de manera especial, a dos ciudadanos surcoreanos sin que pasaran por un centro de detención», expuso la portavoz.

Reiteró que Seúl espera que las relaciones con el Estado hebreo «no se vean afectadas» por este asunto y, por el contrario, «se desarrollen aún más».

A mediados de abril, Lee criticó en redes sociales al Gobierno israelí, al que acusó de «no haber reflexionado ni una vez» sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos que pesan sobre sus militares.

Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron el martes el asalto e interceptación de la Flotilla Global Sumud, integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones con unos 400 activistas a bordo procedentes de decenas de países.

Los activistas -que fueron detenidos en aguas internacionales- llegaron el miércoles a la ciudad portuaria de Ashdod, en el sur de Israel, donde habrían sufrido «violencia extrema» por parte de las autoridades hebreas, según denunció en un comunicado el equipo legal que defiende a la flota, Adalah.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó el miércoles la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos, al alegar que «no se ajusta a los valores y normas de Israel».

Netanyahu pidió a las autoridades que deporten a los activistas «lo antes posible», según un comunicado enviado por su oficina tras las imágenes publicadas por Ben Gvir, en las que se les ve hacinados, maniatados y tratados de forma humillante.

España, Brasil, Chile e Italia, entre otros países, han condenado las imágenes difundidas por Ben Gvir y pedido explicaciones al Gobierno israelí. EFE

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