Israel fija en 34.630 millones de dólares presupuesto de defensa 2026, pese alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 5 dic (EFE).- Israel ha fijado su presupuesto de defensa para 2026 en 34.630 millones de dólares (29.680 millones de euros) a pesar del alto el fuego para la Franja de Gaza rubricado el pasado 10 de octubre, informó este viernes la oficina del ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.

«Seguiremos actuando con determinación para fortalecer las Fuerzas Defensa de Israel, dar una respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes», afirmó Katz en el texto.

Por su parte, el gabinete del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, indicó que el presupuesto de defensa de 2026 ha experimentado un aumento de 14.553 millones de dólares (12.472 millones de euros) en comparación con 2023, año en que se produjeron los atentados de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. EFE

