Israel finaliza su «operación antiterrorista» en Cisjordania, que se salda con 6 muertos

Jerusalén, 5 dic (EFE).- El Ejército israelí dio por finalizada este viernes la «operación antiterrorista» que ha desarrollado durante los dos últimas semanas en la Cisjordania ocupada y que se salda con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Las tropas israelíes han protagonizado incursiones en Cisjordania durante los últimos días como parte de una operación conjunta con la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras «intentos de establecer bastiones terroristas» en la zona.

Tras varias jornadas de arrestos, en las que los soldados llegaron a instaurar el toque de queda en algunas ciudades palestinas, «la operación antiterrorista en el norte de Samaria (área al norte de Jerusalén) ha concluido», según un comunicado castrense emitido este viernes.

Esta nueva intensificación de la actividad del Ejército en Cisjordania, concretamente en la parte a la que las autoridades israelíes se refieren como «Samaria» por su nombre bíblico, se salda con la muerte de seis «terroristas», informaron las Fuerzas Armadas en su nota.

«Se llevaron a cabo más de 30 ataques planificados», señala el Ejército, que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Israelí para labores de transporte y apoyo operativo.

Además, los soldados llevaron a cabo «decenas de arrestos» en la zona y requisaron «cientos de miles de séqueles destinados a la financiación de actividad terrorista» y armamento como pistolas, fusiles, metralletas de fabricación casera, munición y cuchillos.

De acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, más de 100 palestinos fueron detenidos durante estas operaciones, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber estado detenidos a la intemperie durante días.

Según la información suministrada por el Ejército, se encontraron también armas «escondidas a la entrada de viviendas» y material a favor de Hamás en algunos de los registros realizados en la gobernación de Tubas y en el campamento de Far’a (donde se produjeron las incursiones de mayor trascendencia).

En Yenín, asegura el Ejército, las tropas encontraron y desmontaron armas y explosivos, y asaltaron también dos viviendas donde presuntamente residían terroristas. EFE

