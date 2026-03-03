Israel ha hecho 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 bombas en su ofensiva a Irán

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El Ejército israelí ha llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y ha lanzado 4.000 bombas en sus cuatro días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.

Shoshani añadió que las fuerzas armadas israelíes han destruido 300 plataformas de lanzamiento de misiles en Irán y llevado a cabo cientos de ataques en Irán y Líbano.

«Hemos atacado simultáneamente cientos de objetivos y activos estratégicos pertenecientes al eje iraní», dijo el portavoz.

También se refirió al ataque este martes de Israel al edificio de la Asamblea de Expertos iraní que debe elegir al sucesor del líder supremo Alí Jameneí en la ciudad de Qom, donde en ese momento no estaban reunidos los 88 clérigos encargados de esta votación.

«La asamblea iba a elegir un líder para Irán, lo cual es clave para su capacidad de dirigir su maquinaria de guerra contra nosotros y llevar a cabo sus operaciones de forma coordinada. Y queremos asegurarnos de que Irán se mantenga desorganizado», dijo al respecto Shoshani.

El portavoz también explicó que este martes, por primera vez en «muchos meses», el grupo chií libanés Hizbulá llevó a cabo ataques en el centro de Israel, y no solo en el norte del país.

«Hoy hemos presenciado una escalada de Hizbulá. Hace apenas unos momentos, hemos salido de los refugios antiaéreos en el centro de Israel, lanzaron por primera vez cohetes hacia el centro del país», indicó. EFE

