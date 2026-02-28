Israel ha interceptado más de diez drones iraníes en 12 horas de guerra

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado haber interceptado más de diez drones lanzados desde Irán en las primeras 12 horas de guerra.

El Ejército israelí aseguró también haber hecho uso de unos 200 cazas en sus ataques conjuntos con EE.UU. -en el que definió como el ataque de mayor envergadura en la historia del país-, y dijo haber atacado 500 objetivos en el país persa.

«Los aviones de combate lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, incluyendo sistemas de defensa aérea y lanzaderas de misiles, en varios puntos de Irán», sostiene la nota castrense, que afirma haber afectado en particular las lanzaderas de misiles emplazadas en la zona oeste.

Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado contra Irán han causado al menos 201 muertos -entre ellos 85 personas, sobre todo niñas de una escuela femenina en la ciudad sureña de Minab – y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní IRNA.

El portavoz de la Media Luna Roja iraní, Moytaba Jaledi, aseguró que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y que la organización «se encuentra en estado de alerta» con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

En Israel, la población sigue refugiada en búnkeres públicos o en refugios privados en sus viviendas, salvo en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados donde no existen. En la distancia, se sigue oyendo el vuelo de cazas y, de vez en cuando, las intercepciones de misiles que activan alarmas antiaéras previas a un posible impacto. EFE

