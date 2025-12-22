Israel ha matado al menos a 405 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Jerusalén, 22 dic (EFE).- Al menos 405 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó este lunes el ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta la medianoche del día anterior.

El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de doce fallecidos a lo largo de este domingo, cuatro de ellos asesinados y ocho cuerpos recuperados de entre los escombros.

Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.115.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado y a los que considera «terroristas».

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Por otra parte, dentro de este último reporte se recogieron 4 nuevas muertes de ciudadanos como consecuencia del derrumbe de un edificio, lo que eleva a 15 el número de víctimas mortales por desplomes de inmuebles, en muchos casos bombardeados durante la guerra y ahora azotados por el temporal de invierno.

La Franja acumula toneladas de escombros tras más de dos años de devastación por fuego israelí y más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

«Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las carreteras, donde los equipos de ambulancias y Defensa Civil no pueden llegar a ellas por el momento», alertó Sanidad gazatí hoy.

Las autoridades palestinas insisten así en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.937 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.192 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida. EFE

