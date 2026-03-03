Israel ha tomado «menos de diez posiciones» en el sur del Líbano, según un oficial militar

2 minutos

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El Ejército de Israel ha tomado «menos de diez posiciones» en el sur del Líbano, además de las cinco que ya ocupaba antes de comenzar la última escalada bélica, dijo a EFE este martes una oficial de las fuerzas armadas.

«No vamos a profundizar (nuestra presencia) más. Sólo la vamos a ampliar. Estamos creando un anillo defensivo más amplio alrededor de las fronteras israelíes a unos cientos de metros hacia el interior (del Líbano)», aseveró al respecto.

El grupo chií libanés Hizbulá se implicó en la noche del domingo en la guerra regional que Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado bombardeando Irán, cuando disparó proyectiles contra instalaciones militares en el norte del país.

En respuesta, las fuerzas armadas israelíes comenzaron a bombardear posiciones en el sur del Líbano, el oriental valle de la Becá y el suburbio meridional de Beirut (el Dahye). Establecieron además al líder de la organización, Naim Qassem, como su objetivo legítimo.

Como parte de la operación, el Ejército de Israel confirmó este martes haber desplegado tropas terrestres en el sur del país, donde ya ocupaba cinco posiciones a pesar de la retirada estipulada en el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hizbulá en noviembre de 2024.

La oficial militar justificó la ocupación de territorio en el sur del Líbano alegando que las municiones disparadas por Hizbulá desde la zona son mayoritariamente proyectiles antitanque contra las comunidades fronterizas del norte, sin tiempo para activar las sirenas antiaéreas que llaman a la población a refugiarse.

Hizbulá e Israel acordaron tras otra escalada del Ejército israelí un alto el fuego en el Líbano que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024.

Pese a lo acordado, Israel anunció que mantendría por tiempo indefinido sus tropas en cinco posiciones en la frontera entre ambos países y ha continuado bombardeando el país vecino prácticamente a diario, alegando tratar de frustrar los intentos de rearme de Hizbulá.

Especialmente antes de lanzar junto a EE.UU. su ofensiva contra Irán el sábado, Israel intensificó los ataques contra Hizbulá en el Líbano con el objetivo de debilitar al grupo en caso de incorporarse al conflicto. EFE

pbj/jgb