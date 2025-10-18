Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás

Jerusalén, 18 oct (EFE).- El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

«Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada», recoge el comunicado.EFE

