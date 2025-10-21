Israel identifica el cadáver entregado por Hamas como el sargento israelí Tal Haimi

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa identificó durante la noche de este lunes el cadáver del militar israelí entregado por Hamás como el sargento mayor Tal Haimi, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

«Representantes del Ejército informaron a la familia del sargento mayor Tal Haimi de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada», recoge el comunicado del mandatario. EFE

