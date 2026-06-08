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Israel identifica el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio

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Redacción internacional, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí identificó este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio y aseguró que los sistemas de defensa están «operando para interceptar la amenaza».

Así lo señaló el Ejército a través de su canal en Telegram, en el que añadió que se habían enviado alertas de precaución a los teléfonos móviles de las áreas posiblemente afectadas. La advertencia israelí se produce después del fuego cruzado en las últimas horas.

El Ejército israelí interceptó esta madrugada un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, después de que Israel avisara de que atacó «objetivos militares» en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque con misiles este domingo de la República Islámica contra su territorio, en represalia a su vez por la ofensiva israelí en Líbano. EFE

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