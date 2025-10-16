Israel identifica los restos de dos rehenes devueltos el miércoles por Hamás

afp_tickers

2 minutos

El ejército israelí anunció el jueves que identificó los restos de los rehenes Inbar Hayman y Mohamad al Atrash, entregados la noche anterior por el movimiento islamista Hamás.

Desde el lunes, bajo un acuerdo de alto el fuego auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás entregó a Israel 20 rehenes sobrevivientes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes.

Además ha devuelto gradualmente los restos de los secuestrados fallecidos en cautiverio a los que, dice, ha podido acceder.

«Tras finalizar el proceso de identificación […], representantes del ejército israelí informaron a las familias de Inbar Hayman y del sargento Mohamad al Atrash que sus cuerpos habían sido repatriados para ser enterrados», indicaron las fuerzas armadas en un comunicado.

Inbar Hayman, una artista grafitera originaria de Haifa conocida por el seudónimo de Pink, tenía 27 años cuando fue asesinada en el festival musical Nova durante el ataque de Hamás en territorio israelí que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

Sus restos fueron trasladados a Gaza, al igual que los del sargento Al Atrash, un beduino de 39 años que murió en combate ese día. Padre de 13 hijos, vivía en la aldea de Moulada, en el desierto del Néguev.

«En nombre de todos los servicios de defensa, transmito mis condolencias a las familias», escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X.

«Inbar fue secuestrada en el festival Nova y asesinada por los mercenarios de Hamás el 7 de octubre, y Mohamad cayó en combate tras defender a los soldados de la división con un heroísmo supremo», añadió.

«El gobierno israelí comparte el profundo dolor de las familias Hayman y Al Atrash, así como el de todas las familias de los rehenes fallecidos», declaró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

Katz afirmó el miércoles que su país reanudaría los combates en Gaza si Hamás no respetaba el pacto de alto el fuego, al considerar que no había devuelto los restos de todos los cautivos fallecidos.

avm/emp/ila/arm/mas