Israel identifica los restos del penúltimo rehén en Gaza, un tailandés

El ejército israelí anunció este jueves que identificó los restos del penúltimo rehén que permanecía en Gaza, un ciudadano tailandés.

«Tras completar el proceso de identificación, (…) representantes del ejército israelí y del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a la familia de Sudthisak Rinthalak que su cadáver había sido repatriado para su entierro», indicaron las fuerzas armadas en la plataforma de mensajería Telegram.

El tailandés Sudthisak Rinthalak fue asesinado el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza, donde estaba en manos de la organización Yihad Islámica, según el comunicado del ejército israelí.

El trabajador agrícola tenía 43 años en el momento de su muerte, precisó el boletín.

En octubre, una tregua puso freno a más de dos años de guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En virtud del acuerdo, el movimiento islamista palestino liberó a los últimos 20 rehenes secuestrados ese día y que aún seguían con vida.

Desde entonces, Hamás y sus aliados han devuelto 27 de los 28 cadáveres de rehenes que se comprometieron a entregar a Israel en el marco del alto el fuego. El último que queda es el de un israelí.

Las autoridades del Estado hebreo informaron el miércoles que los restos entregados el martes no corresponden a los de ninguno de los dos rehenes muertos que permanecían en Gaza.

