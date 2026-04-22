Israel impone detención militar a dos soldados que golpearon una estatua de Jesús en Líbano

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El ejército israelí anunció el martes que dos soldados serán sancionados con 30 días de detención militar y apartados del servicio de combate por la destrucción de una estatua de Jesús en el sur de Líbano.

La decisión se produce tras la condena generalizada que suscitó una foto difundida en Internet en la que se ve a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado que se había desprendido de la cruz.

La escultura se encontraba en la localidad cristiana de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Al publicar las conclusiones de una investigación sobre el incidente, el ejército afirmó que «el soldado que dañó el símbolo cristiano y el soldado que fotografió el acto serán apartados de las operaciones de combate y recibirán 30 días de detención militar».

Otros seis soldados que «estaban presentes en el lugar y no actuaron para detener el incidente ni lo denunciaron» fueron citados para obtener aclaraciones.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el lunes «medidas severas» contra el soldado filmado golpeando la estatua de Jesús.

Antes de la tregua vigente desde la semana pasada, Israel lanzó bombardeos en todo el territorio de Líbano e invadió el sur del país después de que el movimiento chiita Hezbolá entrara en la guerra de Oriente Medio en apoyo de Irán, el 2 de marzo.

Las hostilidades han matado a más de 2.400 personas y desplazado a más de un millón del lado libanés.

Israel ha perdido a 15 soldados en este frente de guerra.

El ejército israelí aseguró en su comunicado que sus «operaciones en Líbano se dirigen exclusivamente contra la organización terrorista Hezbolá y otros grupos terroristas, y no contra la población civil libanesa».

En una publicación en X, afirmó que la escultura dañada en Debel fue sustituida por las tropas «en plena coordinación con la comunidad local», y compartió una foto de una nueva estatua de un crucifijo.

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