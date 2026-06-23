Israel incumple el alto el fuego y mata a dos personas y hiere a dos en el sur del Líbano

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Beirut, 23 jun (EFE).- Israel incumplió este martes el alto el fuego acordado el pasado fin de semana con el grupo chií libanés Hizbulá con un ataque que causó al menos dos muertos y dos heridos en una carretera de la ciudad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, informó la agencia gubernamental ANN.

«El número de muertos por el ataque contra Nabatieh al Fawqa ha ascendido a dos mártires», informó este martes la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa sobre un incidente que se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que se prevé el inicio de una quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington.

Según la ANN, además resultaron heridas otras dos personas cuando «soldados enemigos abrieron fuego con sus ametralladoras» en el barrio de Al Deir, en la localidad de Nabatieh Al Fawqa.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Popular Libanés de Nabatieh, de acuerdo con el medio estatal.

La ANN informó también de otro ataque efectuado por el Ejército israelí contra varios residentes en las afueras de Hadatha, en Nabatieh, cuando se dirigían a un entierro en el cementerio de la ciudad, escoltados por el Ejército libanés, y donde se avistaron estacionados tanques Merkava y una excavadora D9 israelíes.

Estos ataques tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región, extensible también al país mediterráneo.

Pese a ello, durante el viernes y el sábado Israel lanzó intensas operaciones contra diferentes puntos en el sur del Líbano que elevaron la cifra de muertos a 4.175 y la de heridos a 12.164, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés, desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo.

Posteriormente, Israel y el grupo chií libanés Hizbulá acordaron un alto el fuego que mantuvo una tensa calma en las últimas tres jornadas y llevó a que centenares de desplazados a regresar a sus ciudades en el sur libanés pese a las advertencias de las autoridades de esperar al menos 72 horas. EFE

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