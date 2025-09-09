The Swiss voice in the world since 1935

Israel informó a EEUU del ataque en Catar contra cúpula de Hamás, según medios israelíes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 9 de sep (EFE).- Israel informó a Estados Unidos del ataque que lanzó este martes contra los altos cargos de Hamás en Catar, según recogen varios medios israelíes, entre ellos la televisión pública, Kan.

La cadena catarí Al Jazeera informó de que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás, tras lo que un oficial israelí confirmó a EFE un ataque de Israel contra líderes del grupos islamista en ese país. EFE

