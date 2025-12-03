Israel informa de que Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja el cuerpo de un nuevo rehén

Jerusalén, 3 dic (EFE).- El Ejército israelí informó este jueves de que Hamás ya ha entregado al Comité de la Cruz Roja el ataúd con los restos de un supuesto nuevo rehén, que se encuentra de camino para ser transferido a las tropas israelíes.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas en la Franja de Gaza», recoge el comunicado castrense.

Hamás había informado previamente del hallazgo de un nuevo cuerpo de uno de los dos rehenes que quedan en Gaza en el norte del enclave palestino y que iba a entregarlo a Israel esta tarde, como parte del acuerdo del alto el fuego. EFE

