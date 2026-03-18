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Israel informa del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche.

«Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen», recoge el comunicado. EFE

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