Israel informa que Hamás ya ha entregado a la Cruz Roja el cuerpo de un supuesto rehén

Jerusalén, 25 nov (EFE).- El Ejército israelí anunció en un comunicado este martes que Hamás ha entregado esta tarde al Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de otro supuesto rehén, que ahora hará llegar al Ejército israelí.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra camino a las tropas en la Franja de Gaza», recoge el comunicado del Ejército israelí.

Anteriormente, las milicias palestinas ya habían anunciado que iban a hacer llegar hoy a Israel uno de los tres últimos cuerpos que todavía permanecen en Gaza. EFE

