Israel insiste en que permanecerá en territorio sirio para «proteger» a sus comunidades

2 minutos

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este martes que su país permanecerá en territorio sirio para «proteger a las comunidades del Golán y Galilea», además de a los drusos en el sur de Siria, en un mensaje en su cuenta de la red social X.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en la cima del monte Hermón y en la zona de seguridad necesaria para proteger a las comunidades del Golán y Galilea de las amenazas que plantea el pasado sirio, como principal lección de los acontecimientos del 7 de octubre», aseguró el ministro.

Sus palabras llegan en medio de las informaciones que apuntan a un posible acuerdo de seguridad entre las autoridades israelíes y el nuevo Gobierno en Damasco.

Tras la caída en diciembre del régimen sirio de Bachar al Asad, Israel envió a sus tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, y todavía mantiene algunas posiciones, que defiende son esenciales para garantizar la seguridad del norte de Israel y de los drusos, una minoría árabe de la zona.

Desde entonces, Israel ha insistido en la desmilitarización de Siria al sur de Damasco, y ha llegado a atacar a las fuerzas de las nuevas autoridades cuando trataban de intervenir en los enfrentamientos entre clanes en el sur del país.

El domingo, el enviado estadounidense a Siria, Thomas Barrack, visitó Israel para tratar con las autoridades israelíes las relaciones con Damasco y con Beirut, en pleno impulso de la Administración estadounidense a la normalización entre Israel y sus vecinos, dijeron entonces medios israelíes y estadounidenses.

Con todo, el propio Barrack le dijo ayer al canal 12 de la televisión israelí que «todavía queda trabajo por hacer» en el contexto de las conversaciones entre Siria e Israel.EFE

jdg/mt/jac