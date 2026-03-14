Israel intensifica operaciones en Líbano mientras Trump pide a otros países enviar barcos

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Redacción Internacional, 14 mar (EFE).- Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras su Gobierno planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.

Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, y su presidente, Donald Trump, pidió a los países afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz que envíen «buques de guerra» para mantenerlo «abierto y seguro», tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecerá cerrado.

Posible invasión en el Líbano

Según fuentes israelíes y estadounidenses citadas por Axios, Israel decidió invadir el sur de Líbano tras el lanzamiento por parte de la milicia libanesa, apoyada por Irán, de más de 200 proyectiles contra el norte de Israel la noche del miércoles.

Desde el viernes, el Ejército israelí envía refuerzos a la frontera norte, moviliza reservistas y ha emitido órdenes de evacuación en el sur del Líbano, incluyendo por primera vez pueblos que no fueron evacuados en guerras de los últimos dos años.

El balance de víctimas desde el 2 de marzo asciende a 826 muertos y más de 2.000 heridos, incluidos dos cascos azules de la ONU, con casi medio millón de desplazados.

Continúa la guerra en Irán

La Guardia Revolucionaria iraní informó este sábado de ataques en oleadas contra «objetivos clave» en bases aéreas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, además de sucursales de Citibank en Dubái y Manama, en respuesta a ataques contra bancos iraníes el miércoles.

El Ejército israelí anunció haber asesinado a dos altos cargos de inteligencia en Irán, además de haber completado 400 oleadas de bombardeos desde el 28 de febrero, en coordinación con Estados Unidos.

Mientras tanto, en la ciudad iraní de Isfahán murieron 15 personas en ataques contra una zona industrial, aunque las autoridades iraníes no han actualizado la cifra de 1.230 fallecidos en esta guerra, reportada el 5 de marzo.

Dos personas resultaron heridas por metralla de misiles iraníes en Eilat, en el sur de Israel, mientras el Ejecutivo iraní denunció 36.489 viviendas y 6.179 comercios afectados desde el inicio del conflicto.

Irán amenazó este sábado con destruir infraestructura económica estadounidense en Oriente Medio si sus instalaciones energéticas son atacadas, tras los bombardeos en la isla de Jarg, que alberga el 90 % de su petróleo exportado.

Honores y lucha contra «espías»

Irán rindió honores militares a Ali Shamjani, exalmirante, jefe de seguridad y asesor de Alí Jamenei, asesinado durante el primer día de la guerra y cuyos funerales han sido organizados este sábado.

Las autoridades detuvieron a 93 supuestos «alborotadores monárquicos», «espías» y «terroristas» en varias provincias del país en una oleada de arrestos durante la guerra.

El ministro Abbas Araqchi negó problemas con la salud del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, refutando afirmaciones del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Tensión en territorios palestinos

Un colono israelí mató a tiros a un joven palestino en Qusra (sur de Nablus), en Cisjordania ocupada, elevando a seis los palestinos asesinados por colonos en el territorio palestino desde el inicio de la ofensiva en Irán.

El activista israelí Aviv Tatarsky denunció una paliza de colonos en Deir Istiya mientras protegía a agricultores palestinos.

El Ministerio de Sanidad de Hamás reportó siete palestinos muertos en Gaza en 48 horas por fuego israelí, incluida una niña de cinco años.

Turquía y Ucrania

El ministro turco Hakan Fidan afirmó que Turquía no caerá en provocaciones que la arrastren a la guerra, un día después de que la OTAN derribara un misil iraní en su espacio aéreo.

Ebrahim Azizi, de la Comisión de Seguridad iraní, acusó a Ucrania de involucrarse al proveer drones a Israel, convirtiendo su territorio en «objetivo legítimo».

Protestas contra la guerra

Miles de personas protestaron este sábado en toda España contra la guerra en Irán, acompañadas por figuras de la cultura, sociedad y política, en una convocatoria apoyada por más de 200 asociaciones que se suma a concentraciones en varias ciudades europeas.

En Lisboa, más de mil personas marcharon reclamando el fin de las acciones militares de EE.UU. e Israel y pidiendo paz en Oriente Medio, al tiempo que manifestaciones similares recorrieron Roma, Milán y Turín en Italia. EFE

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