Israel intensifica sus ataques en el Líbano mientras se negocia un acuerdo de paz en Catar

4 minutos

Jerusalén, 26 may (EFE).- Israel intensificó en la madrugada de este martes sus ataques en el Líbano y según los medios israelíes podría estar preparándose para incrementarlos aún más, en medio de las conversaciones en Catar para un acuerdo de paz entre Irán y EE.UU.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este martes una reunión de seguridad en la sede del ministerio de Defensa en Tel Aviv, en lo que medios locales apuntan que podría preceder a un aumento de los ataques al Líbano.

Según un comunicado de la Oficina de Netanyahu, este se reunió con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Eyal Zamir, en un encuentro sobre el que no han trascendido detalles.

Juicio a Netanyahu, acortado de nuevo

Horas antes, el diario Haaretz había anticipado que -un día más- la audiencia prevista la mañana de este martes en el juicio penal contra Netanyahu se acortaría para que el mandatario pudiese acudir a dicho encuentro, así como la audiencia de mañana.

De acuerdo con un alto funcionario del partido de Netanyahu (el derechista Likud) a este medio, la jueza aceptó acortar la vista debido al plan de Israel de iniciar una «operación muy agresiva y progresiva» en el Líbano, que también podría abarcar ataques contra la capital, Beirut.

Los ataques en la madrugada de este martes se produjeron después de que varios medios israelíes publicaran este lunes noche que Netanyahu dijo que intensificaría sus ataques en el Líbano, sin dar más detalles.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó este martes a EFE la movilización de otro batallón de reservistas en el frente norte, y tras emitir nuevas órdenes de evacuación forzosa contra la ciudad de Nabatieh (sur de Líbano), bombardea en estos momentos el país vecino.

Cien objetivos atacados en la noche

Anoche, según un comunicado castrense, los ataques israelíes tuvieron como objetivo más de 100 puntos del este y sur del país, con especial ensañamiento en el oriental Valle de la Bekaa.

Además de tropas desplegadas en la divisoria con Líbano, Israel también mantiene fuerzas en el sur de este país, donde ocupa al menos alrededor del 8 % del territorio y contra quienes Hizbulá lanza drones y ataques a diario. Este martes, el Ejército israelí informó de que varios drones cayeron en territorio israelí, sin que se registraran heridos.

Ayer, un dron impactó en la comunidad israelí de Metula, sin causar heridos, tras lo que el Ejército anunció hoy la reactivación del sistema de alertas móviles para la población de la frontera, que se enviarán a sus teléfonos tan solo «unos segundos antes de que suenen las sirenas».

Esta escalada se produce mientras Catar acoge nuevas negociaciones sobre un anunciado acuerdo entre Irán y EE.UU. y tras la filtración de un posible memorando de entendimiento entre ellos que incluiría el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Cuando el 8 de abril se anunció el alto el fuego que paró la ofensiva contra Irán, los mediadores afirmaron que incluía el Líbano, pero Israel se apresuró a negarlo y llevó a cabo ese mismo día un ataque masivo contra el país vecino que dejó más de 200 muertos y dejó en vilo la tregua.

Negociaciones en Catar

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran desde ayer en Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos, informaron medios estatales iraníes.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para terminar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní, clave para Israel.

Paralelamente a estas negociaciones de paz, Israel y el Líbano mantienen en Washington las primeras conversaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada por el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán.

Por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica, ya que cada día se registran ataques israelíes en el país vecino y también ataques de Hizbulá en el sur del Líbano y el norte de Israel.

Al menos 3.185 personas han muerto y otras 9.633 han resultado heridas en ataques y bombardeos israelíes en el Líbano desde el 2 de marzo, mientras Israel detecta e intercepta cada día drones kamikazes de Hizbulá, que rara vez provocan víctimas mortales. EFE

pms-mt/fpa

(foto)(vídeo)