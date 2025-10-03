Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud
Argel, 3 oct (EFE).- El último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo -el Marinette-, fue interceptado este viernes, según un vídeo emitido en directo y la página de rastreo de la misión.
Desde la noche del miércoles Israel ha interceptado más de cuarenta barcos y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel. EFE
