Israel intercepta otros tres drones lanzados desde Yemen tras impacto ayer en aeropuerto

1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El Ejército israelí interceptó este lunes otros tres drones lanzados desde Yemen contra su territorio, según un comunicado castrense, un día después de que uno impactase contra el Aeropuerto Internacional Ramon, en el sur del país, sin causar víctimas.

Las alarmas antiaéreas se activaron debido a estos lanzamientos, detalla el texto, que dice que dos de los drones fueron interceptados en la zona de Aravá y el tercero sobre el desierto del Néguev.

Las intercepciones se producen un día después de que los rebeldes chiíes hutíes de Yemen lanzaran otros cuatro drones, uno de los cuales impactó en el Aeropuerto Ramon, en la sureña ciudad de Eilat, dejándolo fuera de servicio durante menos de dos horas.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, reivindicó los ataques de ayer y advirtió a las compañías aéreas de que los aeropuertos en Israel son «inseguros y serán blanco de continuos ataques».

Respaldados por Irán, los hutíes lanzan con frecuencia drones y misiles contra territorio israelí en lo que describen como un gesto de «solidaridad» por los palestinos masacrados en Gaza, aunque la gran mayoría son interceptados sin causar víctimas ni daños.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo. EFE

