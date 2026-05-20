Israel invierte 74 millones de euros en «preservar» el patrimonio judío en Cisjordania

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El Gobierno israelí aprobó este miércoles un plan por valor de 250 millones de séqueles (74 millones de euros) para proyectos relacionados con el «patrimonio histórico del pueblo judío» en Cisjordania, unas acciones denunciadas por asociaciones pro derechos humanos como parte de un plan de anexión de este territorio palestino que ocupa Israel.

En un comunicado, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, informa de este plan, que se invertirá en «preservación, desarrollo y accesibilidad de los sitios de patrimonio y antigüedades» de Cisjordania, donde se establecerán «nuevos centros regionales de patrimonio» y «se desarrollarán infraestructuras turísticas».

También afirma, sin detallar cómo, que «se fortalecerá la conexión del público israelí con los bienes del patrimonio histórico del pueblo judío».

«Hoy invertimos en la preservación de nuestro pasado para asegurar nuestro futuro, fortalecer nuestra presencia en la Tierra de Israel y transmitir a las generaciones venideras el patrimonio, la identidad y la verdad histórica de nuestro pueblo», dice el comunicado de Netanyahu.

Organizaciones israelíes de derechos humanos critican la expansión de la influencia de Israel en el territorio palestino ocupado y el uso del patrimonio como herramienta para este objetivo.

Desde la ONG Peace Now, advierten de que este tipo de acciones están encaminadas a una anexión del territorio por parte de Israel «bajo el pretexto de la preservación del patrimonio».

«El Gobierno israelí demuestra una vez más que lo impulsa una agenda mesiánica de anexión y expansión de asentamientos. Todo lo demás —desde la seguridad y la economía hasta los derechos humanos— se considera sistemáticamente secundario, si es que se tiene en cuenta», indicó en un comunicado compartido con EFE tras el anuncio del plan.

Según Peace Now, el Gobierno israelí «ha utilizado durante mucho tiempo la arqueología como herramienta política para expandir el control de los asentamientos, profundizar la apropiación de tierras palestinas y borrar el patrimonio palestino».

«Si bien esta política es indignante en sí misma, resulta aún más alarmante en un momento en que Israel se encuentra inmerso en guerras continuas y enfrenta graves dificultades económicas, al tiempo que impone recortes presupuestarios en casi todos los demás sectores públicos esenciales», añade. EFE

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