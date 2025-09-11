Israel justifica ataque contra Hamás en Doha y promete perseguirlo dondequiera que esté

Naciones Unidas, 11 sep (EFE).- Israel justificó este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus ataques del martes en la capital de Catar contra miembros de Hamás, a quienes calificó como «los cerebros del terrorismo» y advirtió que seguirá persiguiéndolos dondequiera que se encuentren.

Pese a que la comunidad internacional ha condenado aquellos ataques por su extraterritorialidad y la violación de la soberanía de otro Estado, el representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, respondió desafiante: «Esto debe ser un mensaje que resuene en esta cámara: No hay refugio seguro para los terroristas, ni en Gaza, ni en Teherán, ni en Doha. No hay impunidad para los terroristas».

«Israel actuará contra los líderes terroristas, allá donde se escondan», repitió.

Y aunque Catar desempeña un reconocido papel de mediador indirecto en esta guerra entre Israel y Hamás, el embajador israelí no ahorró sus invectivas contra ese país, representado en la cámara por su primer ministro, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, desplazado a Nueva York exclusivamente para participar en esta sesión.

«Durante demasiado tiempo -dijo Danon- Catar ha dado cobijo a los terroristas y ha ofrecido a los líderes de Hamás un refugio en hoteles de lujo desde los que planifican masacres y atentados terrorista». Y advirtió: «O Catar condena a Hamás, los expulsa y los lleva a la justicia, o Israel lo hará».

A Israel «no le importan los rehenes», dice Catar

Justo antes de Danon había intervenido el primer ministro catarí, quien aseguró que los ataques israelíes en Doha demuestran que al país hebreo «no le importan los rehenes» retenidos por Hamás.

«(Los bombardeos) demuestran que a los extremistas que gobiernan Israel hoy en día no les importan los rehenes (…). ¿Cómo justificaríamos entonces el momento en que se produjo ese ataque (en medio de las negociaciones)?», expresó el primer ministro.

Al Thani afirmó que «atacar nuestros territorios» mientras continuaban las conversaciones de paz ha puesto al descubierto la intención de Israel: «socavar cualquier perspectiva de paz y perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino».

El catarí insistió hoy en que las zonas residenciales que fueron atacadas «son conocidas» por todas las partes que participan en las negociaciones, e incluso por diplomáticos y periodistas.

Y recordó que entre los heridos había civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que trabajaban en la zona.

«Este ataque está muy lejos del comportamiento civilizado de los Estados que creen en la paz. Catar está realizando esfuerzos incansables para salvar vidas, y esto pone a la comunidad internacional ante una prueba liderada por Israel y los extremistas», declaró.

Aunque aseveró que su país no tolerará «ningún ataque» a su soberanía, aseguró que este responderá a la ofensiva «mediante los instrumentos que garantiza el derecho internacional», ya que se enfoca en «la paz» y no se dejarán disuadir por «quienes piden guerra y destrucción».

Asimismo, mantuvo el compromiso de Catar en las negociaciones, que definió como «el único camino hacia la paz», así como con un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes y la entrada incondicional de ayuda humanitaria. EFE

