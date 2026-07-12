Israel lamenta la muerte del senador Graham, un «gran amigo» y ejemplo de «claridad moral»

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(Actualiza con más reacciones a la muerte de Graham)

Jerusalén, 12 jul (EFE).- El Gobierno israelí, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, así como figuras de la oposición, lamentaron la muerte del senador republicano estadounidense Lindsey Graham, al que calificaron de «gran amigo» de Israel y uno de los motores de la alianza de este país con Estados Unidos.

«Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. He perdido a un querido amigo», dijo en un comunicado Netanyahu, para quien el senador dedicó su vida a fortalecer las relaciones entre los dos países y «defender el mundo libre».

Graham, estrecho aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, falleció en la tarde del sábado a los 71 años tras sufrir una «breve y repentina enfermedad», confirmó este domingo su oficina.

En su mensaje, Netanyahu deseó que los valores de Graham sigan guiando a los israelíes «hacia la victoria y la paz».

El presidente Herzog coincidió en calificar al senador republicado como «gran amigo de Israel», además de ejemplo de «claridad moral» y «verdadero líder» de la alianza bilateral con Estados Unidos.

Según Herzog, los israelíes nunca olvidarán el apoyo del senador al pueblo de Israel en sus momentos «más difíciles». «Le estaremos eternamente agradecidos por su sentido de la justicia, la verdad y la lealtad», añade en su mensaje.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reaccionó asimismo a la muerte de Graham, «un verdadero amigo del Estado de Israel y uno de sus más firmes y constantes defensores».

En un comunicado, Katz indicó que Graham apoyó a Israel tras los ataques de Hamás de octubre de 2023 y trabajó «incansablemente» para fortalecer la alianza con Estados Unidos.

«Fue una voz inquebrantable en defensa de la seguridad de Israel y su derecho a defenderse», dijo.

Los dos ministros radicales del Gobierno de Netanyahu, Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (Finanza), también destacaron el apoyo de Graham a Israel.

«El Estado de Israel siempre recordará su amistad, su apoyo inquebrantable y su firme compromiso con la seguridad de Israel», dijo Ben Gvir en redes sociales.

Y Smotrich indicó que sus acciones contribuyeron a fortalecer la posición de Israel en el mundo y a «lograr muchos logros importantes durante la guerra».

Desde la oposición, sus líderes también recordaron al senador Graham y su postura con Israel.

El centrista Yair Lapid puso en valor su «calidez, humor y energía» y su «profunda devoción al pueblo de Israel», con una «visión clara de un Oriente Medio seguro y pacífico», y su compañero de alianza electoral Naftali Bennet (derecha) incidió en que Graham «apoyó a Israel en nuestros momentos más oscuros, con valentía». EFE

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