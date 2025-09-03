The Swiss voice in the world since 1935

Israel lanza el satélite militar Ofek 19 y lo presenta como «mensaje» a sus enemigos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este miércoles el lanzamiento del satélite de reconocimiento militar Ofek 19, realizado la víspera, al que calificó como «un logro del más alto nivel mundial» y «un mensaje» a los enemigos del país.

«El lanzamiento del satélite Ofek 19 es un logro del más alto nivel mundial. Pocos países poseen estas capacidades. Saludo a la industria aeroespacial, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todos los que participaron en su desarrollo», escribió Katz en su cuenta de X.

«Este es también un mensaje para todos nuestros enemigos, dondequiera que estén: los vigilamos en todo momento y en cualquier situación», añadió. «Y, en general, un mensaje a los pueblos de la región: colaboren con estas capacidades para un futuro mejor para todos», subrayó.

Según un comunicado de su oficina, el Ofek 19 es un satélite de observación SAR (radar de apertura sintética), equipado con un radar especial que permite obtener imágenes detalladas de la superficie terrestre incluso de noche o con nubes.

El lanzamiento fue realizado conjuntamente por el Ministerio de Defensa, el Ejército israelí y la empresa estatal Industrias Aeroespaciales de Israel. Una vez en órbita, el aparato será sometido a pruebas para comprobar que funciona correctamente.EFE

