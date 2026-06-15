Israel lanza más de 130 proyectiles a Líbano tras el acuerdo EEUU-Irán, según la ONU

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Naciones Unidas, 15 jun (EFE).- La misión de la ONU en el Líbano ha registrado más de 130 lanzamientos de proyectiles desde Israel hacia el sur del país, y ninguno del grupo chíi Hizbulá, desde que se anunció el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, denunció este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Según Dujarric, la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) ha observado «una disminución de la violencia y de los intercambios de disparos» entre la medianoche y las 16:00 horas de hoy, hora local, es decir, entre las 21:00 GMT del domingo y las 13:00 GMT del lunes.

En ese intervalo de tiempo, la misión aún detectó «133 proyectiles y dos ataques aéreos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)», pero, sin embargo, «no se notificaron proyectiles de Hizbulá ni de actores no estatales durante ese tiempo».

Durante ese periodo, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz para frenar la guerra, tras más de 100 días de conflicto, y reabrir el estrecho de Ormuz.

Aunque todavía no se conoce todo el contenido del memorando, Teherán planteó hace unas semanas el cese de la ofensiva israelí en el sur del Líbano como una de las condiciones para firmarlo.

Sin embargo, EE.UU. negó este lunes que esta sea una condición incluida en el acuerdo.

«La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder», explicó a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump bajo condición de anonimato.

Antes de que se anunciara el acuerdo entre Washington y Teherán, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) registró 135 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel.

Y durante el fin de semana, la misión observó 1.374 trayectorias de proyectiles, de los cuales 1.328 se atribuyeron a Israel y el resto a actores no estatales, presumiblemente Hizbulá. EFE

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