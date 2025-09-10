The Swiss voice in the world since 1935

Israel lanza nuevos bombardeos contra la capital del Yemen, según los hutíes

Saná, 10 sep (EFE).- Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, en manos de los hutíes, después de que el movimiento chií haya lanzado numerosos ataques contra suelo israelí en los últimos días, informó el grupo insurgente.

«Nuestras defensas aéreas están haciendo frente en estos momentos a la aviación israelí, que está agrediendo a nuestro país», dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un escueto comunicado publicado en su cuenta de X, sin aportar detalles sobre el objetivo del ataque.

Según pudo constatar EFE, varias columnas de humo se elevaron desde el centro de Saná, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales. EFE

