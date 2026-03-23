Israel lanza oleada de ataques contra Teherán e Irán amenaza la infraestructura del Golfo

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Israel lanzó el lunes una nueva ola de ataques contra Irán, que amenazó con tomar represalias contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio, en una guerra que sumió al mundo en su peor crisis energética en décadas.

La prensa iraní reportó explosiones en Teherán luego de que Israel anunciara una «oleada de ataques» contra la capital iraní, mientras Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también interceptaron misiles y drones.

Al menos 40 «infraestructuras energéticas en la región están gravemente o muy gravemente dañadas a lo largo de nueve países» de Oriente Medio, afirmó el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

Teherán respondió a los ataques con misiles y drones contra Israel y los países del Golfo, golpeando sitios energéticos y embajadas estadounidenses. También frenó el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir las plantas energéticas de Irán si no reabre el estrecho en 48 horas, en momentos en que el precio del petróleo ronda los 100 dólares el barril.

El plazo vencería a las 23H44 GMT de este lunes, madrugada del martes en Teherán.

En respuesta al ultimátum, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, prometió que las infraestructuras de Oriente Medio serían consideradas «un objetivo legítimo» y quedarían «destruidas irreversiblemente» si Trump cumple la amenaza.

Por su parte, el jefe de la AIE sostuvo que cada día se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

«Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esa dirección», declaró Birol a periodistas en Canberra.

– Peaje en el estrecho de Ormuz –

Este lunes, las bolsas asiáticas cayeron y los precios del petróleo subieron, manteniéndose en torno a los 100 dólares el barril.

En los últimos días, Irán permitió la navegación de algunos buques de países que considera amigos por el estrecho de Ormuz, y advirtió que impediría el paso a navíos de países que, a su juicio, se unieron a la «agresión» en su contra.

El Parlamento iraní está contemplando imponer peajes a los barcos que cruzan el estrecho, y Ghalibaf afirmó que el tráfico marítimo «no volverá a su condición previa a la guerra».

Trump, que ha dado diferentes plazos y objetivos para la guerra, había afirmado el viernes que pensaba «reducir» la operación militar la zona. Pero un día después, amenazó las plantas energéticas iraníes, lo cual supondría una escalada importante.

A su vez, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que la campaña contra Irán podría durar tiempo.

Israel también expandió su campaña terrestre contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, y advirtió que sería una operación prolongada.

«Ciudadanos de Israel, nos esperan más semanas de combates contra Irán y Hezbolá», afirmó el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin.

Israel ordenó destruir puentes que a su juicio son usados por Hezbolá para cruzar el río Litani, 30 km al norte de la frontera.

Más de 1.000 personas han muerto en Líbano desde los ataques lanzados por Israel, según el Ministerio de Salud, y más de un millón se han visto desplazadas.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió que los ataques contra el puente son «el preludio de una invasión terrestre».

– Irán golpea a Israel –

Pero el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, responsabilizó a Hezbolá, que arrastró al país a la guerra al lanzar ataques contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en bombardeos de Estados Unidos e Israel al inicio del conflicto.

«Se declaró que esta guerra fue una represalia por el asesinato de Jamenei, así que esta guerra nos fue impuesta», declaró Salam al canal Al Hadath.

Israel se enorgullece de su defensa aérea, y tanto Trump como Netanyahu afirman haber eliminado sitios militares clave de Irán.

Pero algunos misiles iraníes lograron evadir la defensa aérea y golpearon el sábado dos ciudades sureñas de Israel, incluyendo Dimona, cercana a unas instalaciones nucleares.

«Pensábamos que estábamos a salvo», declaró a la AFP en Dimona Galit Amir, una cuidadora de 50 años. «No esperábamos algo así».

Netanyahu prometió perseguir «personalmente» a los comandantes de los Guardianes de la Revolución iraníes al inspeccionar el daño en Arad, la otra ciudad israelí alcanzada por un misil iraní el sábado.

Irán justificó los misiles lanzados hacia Dimona como una «respuesta» a un ataque «enemigo» contra uno de sus complejos nucleares en Natanz.

Sin embargo, el ejército israelí aseguró «no tener conocimiento» del ataque contra Natanz.

Según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), una organización radicada en Estados Unidos, la guerra habría dejado al menos 3.230 muertos en Irán, incluidos 1.406 civiles.

Sin embargo, la AFP no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán.

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