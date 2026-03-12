Israel lanza tres ataques contra edificio bajo orden de evacuación en el centro de Beirut

Beirut, 12 mar (EFE).- Israel lanzó tres bombardeos contra un edificio que previamente había ordenado evacuar en el centro de Beirut, el segundo ataque de este jueves dentro de la capital y coincidiendo con un aviso para desalojar también una tercera zona de la ciudad.

El inmueble, ubicado a escasos 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la icónica mezquita Mohammad al Amin, fue alcanzado tres veces en un corto periodo de tiempo, un ataque que estuvo precedido por una primera explosión de aviso, según pudo constatar EFE.

Vecinos de la zona comenzaron a disparar al aire tras el segundo impacto para alertar de la continuación de la amenaza y pedir la salida de los ciudadanos que se encontrasen en las inmediaciones.

Poco antes, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, había ordenado la evacuación de esta zona del barrio de Bachoura, a la que se sumó posteriormente un aviso de desalojo para otro edificio en la cercana zona de Zuqat el Blat.

Estas son las dos primeras órdenes de evacuación oficiales para la capital libanesa, aunque la urbe ya fue objetivo de tres ataques sorpresa desde el inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

El último de ellos había tenido lugar esta misma madrugada en la zona de la playa pública capitalina, frecuentada por desplazados que aparcan allí sus vehículos o acampan a la intemperie, y donde murieron doce personas y 28 más resultaron heridas. EFE

