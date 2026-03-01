Israel lanza un nuevo ataque sobre Teherán

Jerusalén/Teherán, 1 mar (EFE).- La ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en un comunicado en su canal de Telegram.

Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos. EFE

jlr-rml/jgb