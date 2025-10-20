Israel lanza una nueva ola de bombardeos contra presuntos objetivos de Hizbulá en Líbano

Beirut, 20 oct (EFE).- Israel volvió a lanzar este lunes una fuerte oleada de bombardeos contra diferentes áreas del sur del Líbano, la segunda de envergadura contra la región en los últimos cuatro días y donde dice haber tenido como objetivo infraestructura perteneciente al grupo chií Hizbulá.

Al menos ocho bombardeos alcanzaron diversos terrenos y valles en Jarmaq, Mahmoudiya y otras localidades cercanas, lo que causó explosiones que se pudieron escuchar en buena parte del sur del país y provocó incendios forestales, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El Ejército israelí confirmó en un comunicado el lanzamiento de una serie de ataques contra supuestas infraestructuras de Hizbulá, al que acusó de intentar reconstruir sus activos en «violación» del acuerdo de alto el fuego alcanzado por ambos países en noviembre de 2024.

La nueva ola se produce después de que ya el jueves pasado una campaña de acciones similares dejara un muerto y siete heridos en varios puntos del sur y este del Líbano, incluida una especialmente intensa con «decenas» de misiles contra instalaciones de una compañía de cemento en la región meridional.

Las fuerzas israelíes argumentaron que Hizbulá se valía de esa cementera para restaurar posiciones anteriormente destruidas por ellos, mientras que la misma tarde también atacó un objetivo de una organización que funcionaba como tapadera para la reconstrucción, según su versión.

El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés pese al cese de hostilidades en vigor desde hace casi un año, a menudo teniendo como objetivo a vehículos en los que asegura que viajan miembros de la formación chií o presuntos almacenes de armas del movimiento. EFE

