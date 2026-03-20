The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra «el corazón» de Teherán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 20 mar (EFE).- El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en «el corazón de Teherán», la capital del país.

En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber «empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán».

Medios como Al Jazeera reportaron explosiones en Teherán, que no pudieron ser verificadas por EFE.

Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero desatada por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán, los bombardeos cruzados no han cesado, con un impacto más extenso en Irán que en Israel.

Quince personas han muerto en suelo israelí a raíz de los misiles iraníes, mientras que cuatro han perdido la vida en Cisjordania.

La última cifra oficial de víctimas mortales en Irán se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. EFE

int-mrs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR