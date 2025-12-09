The Swiss voice in the world since 1935
Israel lanza una ola de bombardeos contra «objetivos de Hizbulá» en el sur de Líbano

Jerusalén, 9 dic (EFE).- El Ejército de Israel lanzó durante esta madrugada una ola de bombardeos contra «estructuras pertenecientes» a la milicia chií Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano, informó en un comunicado.

Además, en su nota, Israel asegura haber atacado un «complejo de entrenamiento y cualificación» utilizado por Radwan, la fuerza de élite de Hizbulá que se usaba «para impartir entrenamiento a terroristas de la organización destinados a planificar y ejecutar actividades terroristas contra tropas y civiles de israelíes». EFE

