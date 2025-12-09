Israel lanza una ola de bombardeos contra «objetivos de Hizbulá» en el sur de Líbano

Jerusalén, 9 dic (EFE).- El Ejército de Israel lanzó durante esta madrugada una ola de bombardeos contra «estructuras pertenecientes» a la milicia chií Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano, informó en un comunicado.

Además, en su nota, Israel asegura haber atacado un «complejo de entrenamiento y cualificación» utilizado por Radwan, la fuerza de élite de Hizbulá que se usaba «para impartir entrenamiento a terroristas de la organización destinados a planificar y ejecutar actividades terroristas contra tropas y civiles de israelíes».

«Como parte del entrenamiento en el complejo, los terroristas realizaron ejercicios de tiro y entrenamiento adicional sobre el uso de diversos tipos de armas», agrega la nota del Ejército.

En este sentido, Israel considera que «los objetivos atacados y el entrenamiento militar realizado como preparación contra el Estado de Israel constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano».

«El Ejército continuará operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel», concluyó.

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií está intentando rearmarse.

