Israel lanzará campaña bombardeos en edificios de ciudad de Gaza en «los próximos días»

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El Ejército israelí advirtió este viernes de que «en los próximos días» empezará una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan «convertido en infraestructura terrorista».

«En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control», recoge el comunicado.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando al sur el millón de personas que se concentran en la urbe. EFE

