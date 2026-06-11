Israel liberó de prisión a uno de los fundadores de Hamás, según su hijo

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Israel liberó a uno de los fundadores del grupo islamista palestino Hamás, detenido sin juicio desde octubre de 2023, anunció el jueves uno de sus hijos.

Hasán Yusef, de 71 años, fue «liberado cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania», declaró su hijo, Owais Yusef.

Precisó que su padre ha sido trasladado a un hospital de Ramala, donde reside.

Yusef es uno de los líderes de Hamás en Cisjordania y cofundó el grupo islamista en los años 1980 junto al jeque Ahmed Yasin y otros miembros palestinos del movimiento de los Hermanos Musulmanes.

La policía israelí no ha respondido a las preguntas de la AFP para confirmar la información.

Yusef fue arrestado en octubre de 2023 y encarcelado en una prisión israelí bajo el régimen de detención administrativa, poco después del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Israel ha aumentado el uso de la detención administrativa contra los palestinos tras el estallido de la guerra, lo que le permite encarcelar a individuos sin acusarlos, por un período que puede llegar hasta seis meses renovable.

Las autoridades israelíes afirman que este procedimiento les permite mantener a los sospechosos en detención y prevenir posibles ataques, mientras continúan recopilando pruebas.

Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que este sistema conduce a abusos.

Yusef ya estuvo encarcelado otras veces en el pasado.

Había sido liberado por última vez en julio de 2020, después de 16 meses de detención administrativa.

Exmiembro del Parlamento palestino hoy disuelto, Yusef mantiene una mala relación con su hijo mayor, Mosab Hasan Yusef, quien espió durante 10 años el movimiento de su padre para Israel.

De 1997 a 2007, Mosab trabajó para la Agencia de Seguridad Interior israelí, el Shin Bet, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde vive bajo una nueva identidad. En 2010 escribió el libro «Hijo de Hamás».

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