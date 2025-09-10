Israel llama a evacuar más barrios de la ciudad de Gaza antes de otro ataque a una torre

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El Ejército israelí emitió nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de la ciudad de Gaza, señalando que se dispone a bombardear la torre Taiba 2, tras haber destruido en los últimos días al menos cinco edificios de gran altura en la capital gazatí.

«El Ejército atacará el edificio en un futuro próximo debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o junto al mismo», alegó en un comunicado en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

El militar dirigió la orden de desplazamiento a aquellos gazatíes «que aún no han evacuado el área del Puerto de Gaza y el sur del barrio de Al Rimal» de la capital, especialmente «a aquellos localizados en la torre Taiba 2 y las estructuras próximas en la calle Rashid» y les llamó a dirigirse hacia la zona de Mawasi (en las playas del sur de Gaza), donde se hacinan ya cientos de miles de personas.

Desde el pasado viernes, Israel ha demolido cinco torres residenciales en la capital gazatí, muchas de ellas rodeadas de tiendas de campaña utilizadas como refugio por los residentes de la ciudad.

Hasta ahora, el Ejército ha bombardeado y destruido la torre de Al Mustaha, la de Al Sousi, las torres de Al Roya 1 y 2 y la de Al Salam, además de decenas de edificios de menor altura.

Ayer, martes, Israel volvió a ordenar la evacuación de la ciudad de Gaza, con en torno a un millón de personas residiendo en ella, calificándola en su conjunto como una «zona peligrosa de combate» y haciendo susceptible del fuego del Ejército a cualquiera que se encuentre en ella.

Las fuerzas armadas pretenden que toda su población se desplace hacia la que califica como «zona humanitaria» de Mawasi, a pesar de encontrarse ya atestada de tiendas de campaña y sometida a pobres condiciones humanitarias, marcadas por el hacinamiento y la carencia de recursos como agua o electricidad.EFE

