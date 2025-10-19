Israel lleva a cabo bombardeos extensivos en el este de Jan Yunis, en el sur de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército de Israel emprendió una oleada de bombardeos extensivos en la parte oriental de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según confirmaron fuentes locales a EFE y muestran imágenes grabadas por población gazatí, en las que se observa una hilera de columnas de humo y explosiones en la ya devastada ciudad.

«El Ejército, bajo el mando del Comando Sur, ha comenzado ahora una ola de ataques contra objetivos terroristas de la organización terrorista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras la violación del acuerdo de alto el fuego anteriormente hoy», recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes difundido poco después de que estas imágenes se dieran a conocer.

Los ataques, aparentemente un bombardeo de alfombra, es decir, ataques extensivos en los que la aviación deja caer numerosas bombas en caída libre con el objetivo de destruir un área amplia, se produjeron a mitad de la tarde, cuando el Ejército ya llevaba horas bombardeando el enclave.

Antes, las fuerzas armadas israelíes ya habían dicho estar atacando el sur de Gaza para «eliminar la amenaza y desmantelar trampillas de túneles e infraestructuras militares», en respuesta a los choques mantenidos con milicias palestinas por la mañana en la ciudad sureña de Rafah.

Esta mañana tropas israelíes se enfrentaron a, presuntamente, una unidad de la Policía de Hamás en la Franja de Gaza. El Ejército alegó que combatientes del grupo islamista atacaron con un misil antitanque a los ingenieros que trabajaban en Rafah y que después abrieron fuego contra los soldados.

Por su parte, la Fuerza Radea, una unidad de la Policía del Gobierno de Hamás en Gaza, dependiente de su Ministerio de Interior, dijo haber llevado a cabo esta mañana una operación en Rafah para dar caza a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que se asienta en esta zona en colaboración con el Ejército de Israel.

Sin embargo, Hamás y su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado en sendos comunicados de la escaramuza, asegurando que ambos cumplen con el acuerdo de alto el fuego y acusando a Israel de buscar cualquier pretexto para violar la tregua.

Al menos 15 personas han muerto desde esta mañana en los bombardeos israelíes, que han afectado toda la Franja. EFE

pbj/mt/lar