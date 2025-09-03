The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató a 113 gazatíes el martes, 33 mientras buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 3 sep (EFE).- El Ejército israelí mató a 113 gazatíes e hirió al menos a 304 este martes en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Según el informe, de los fallecidos, al menos 33 fueron abatidos cuando intentaban conseguir comida en los puntos de reparto que gestiona la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los pocos camiones que llegan con suministros al enclave.

En esos puntos también resultaron heridos este martes al menos 141 personas.

Desde que comenzó la guerra, al menos 63.746 gazatíes han muerto y otros 161.245 han resultado heridos en los ataques israelíes contra el enclave, según el registro de las autoridades sanitarias.

Mientras, los hospitales de la Franja registraron seis nuevas muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición este martes, incluyendo una niña.

Desde que comenzó la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, 236 adultos y 131 menores de edad han muerto por la falta de alimentos en la desabastecida Franja de Gaza, donde Israel controla todos los accesos y suele poner trabas a la entrada de ayuda humanitaria.EFE

