Israel mató a nueve gazatíes este domingo, informa Sanidad de la Franja

2 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- Nueve gazatíes murieron por ataques israelíes el domingo en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

Las nuevas víctimas elevan a 356 la cifra total de gazatíes asesinados por Israel desde que el alto el fuego en Gaza entrase en vigor el pasado 10 de octubre, mientras que otros 909 han resultado heridos.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.112 palestinos han muerto en ataques israelíes y 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida. EFE

ybp/jgb