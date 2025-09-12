Israel mató al menos a 36 gazatíes el jueves y dos niños más mueren por desnutrición

Jerusalén, 12 sep (EFE).- Israel mató el jueves al menos a 36 palestinos en la Franja de Gaza, 14 de ellos mientras buscaban comida y agua, según el reporte diario difundido este viernes por el Ministerio de Sanidad de Gaza, que informó también de la muerte de dos niños por hambre.

Además, en las últimas 24 horas, 200 heridos llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza, lo que aumentó a más 164.000 los heridos desde octubre de 2023 y a más de 64.750 los muertos – entre ellos 19.000 niños.

De ellos, 2.479 personas fueron asesinadas y unas 18.000 resultaron heridas mientras buscaban ayuda humanitaria en los puntos de recogida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GH, por sus siglas en inglés) o en las inmediaciones de los puntos militares por donde pasan los escasos camiones que consiguen entrar con suministros al enclave gazatí.

La hambruna y la desnutrición, debido al bloqueo israelí a la entrada de suministros y al uso del hambre como arma de guerra, aumentó a 413 personas desde el inicio de la ofensiva israelí, incluyendo 143 niños, según datos de Sanidad.

Desde que la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases) declarase la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas el pasado 22 de agosto, se han registrado 135 muertes, entre ellas 28 niños.

El informe publicado por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria». EFE

