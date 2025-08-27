Israel mató el martes a 76 personas en la Franja de Gaza, 18 mientras buscaban comida
Jerusalén, 27 ago (EFE).- Israel mató el martes a 76 personas en la Franja de Gaza, 18 mientras intentaban conseguir alimentos en los puntos de reparto gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones que llegan al enclave con ayuda humanitaria.
Así consta en el informe diario del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Gobierno de Hamás, que eleva a 62.895 las víctimas mortales registradas desde que Israel empezó el conflicto en octubre de 2023, en respuesta a los atentados perpetrados por el grupo islamista palestino.
Desde entonces, los ataques israelíes han herido a 158.927 gazatíes.
Según el informe del Ministerio de Sanidad de Gaza, que recoge los datos del día anterior, 298 personas llegaron heridas el martes a los hospitales de la Franja por fuego israelí y además fallecieron diez gazatíes por inanición, entre ellos dos niños.
Suben así a 313 las personas que han muerto en Gaza por desnutrición, 119 de ellas niños.
Además, 2.158 gazatíes han fallecido y 15.843 han resultado heridos intentando conseguir ayuda humanitaria en el desabastecido enclave desde que Israel puso en marcha un polémico y escaso sistema de reparto a finales de mayo, tras casi tres meses de bloqueo total a la entrada de ayuda. EFE
