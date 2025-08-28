Israel mató el miércoles a 71 personas en Gaza, 22 buscando comida

2 minutos

Jerusalén, 28 ago (EFE).- Israel mató el miércoles a 71 personas en la Franja de Gaza, 22 mientras intentaban conseguir alimentos, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su reporte diario, que se refiere a datos del día anterior.

Con los nuevos fallecidos del reporte, que contabiliza víctimas de fuego israelí, se elevan a 62.966 las víctimas mortales registradas desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza en octubre de 2023, en respuesta a los ataques del grupo islamista Hamás contra territorio israelí, en los que los milicianos palestinos mataron a 1.200 personas.

Además de los 71 muertos, Sanidad reporta 339 nuevos heridos por el Ejército israelí, con lo que son ya 159.266 los gazatíes que han sufrido heridas desde octubre de 2023.

En cuanto a las víctimas que se dirigían a por ayuda, se producen habitualmente en los puntos de reparto gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los escasos camiones que llegan al enclave con ayuda humanitaria.

El comunicado no detalla cómo murieron estas 22 personas, indica que también se produjeron 203 heridos buscando comida y afirma que ya son 2.180 los gazatíes fallecidos intentando conseguir ayuda desde que Israel puso en marcha un polémico y escaso sistema de reparto a finales de mayo, tras casi tres meses de bloqueo total a la entrada de ayuda.

En otro comunicado, Sanidad explica que este miércoles se registraron además cuatro nuevos muertos por desnutrición en Gaza, entre ellos dos niños.

Suben así a 317 las personas que han muerto en Gaza por desnutrición desde octubre de 2023, 121 de ellas niños.EFE

