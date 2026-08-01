Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego

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Gaza, 1 ago (EFE).- El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado al que tuvo acceso EFE del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales.

Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años.

Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud. EFE

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