Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego

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Gaza, 1 ago (EFE).- El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado al que tuvo acceso EFE del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales.

Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años.

Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud.

Hoy sábado, 1 de agosto, ataques israelíes acabaron con la vida de al menos tres gazatíes en el centro y norte del enclave, de acuerdo con fuentes médicas.

En el primero, dos personas fueron asesinadas cuando un dron israelí bombardeó a un grupo de personas en el barrio de Sheij Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, confirmó el Hospital Al Shifa.

Horas más tarde, el cuerpo del palestino Saber Muhamad Jalil Rabie, de la ciudad de Deir Al Balah (centro), llegó al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, junto con un herido, como consecuencia de u ataque israelí contra su vivienda, confirmó el centro médico.

También en Deir el Balah, Israel bombardeó hoy un campamento de desplazados, creando un cráter inmenso que sepultó decenas de tiendas y destruyó en el impacto varios almacenes de medicamentos del Hospital aledaño de Al Aqsa, según un comunicado del Ministerio de Sanidad y testigos.

Estos ataques se producen a diario, pese a la entrada en vigor de un presunto alto el fuego auspiciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 10 de octubre de 2025.

Desde esa fecha, 1.225 gazatíes han muerto en la Franja, más de 200 de ellos cerca de la denominada ‘línea amarilla’ donde las tropas israelíes siguen apostadas y controlan militarmente -disparando a quien se les acerque- alrededor del 70 % del territorio palestino. EFE

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