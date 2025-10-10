Israel mató este viernes a 16 gazatíes pese a la entrada en vigor del alto el fuego

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Israel mató este viernes a al menos 16 palestinos en la Franja de Gaza, pese a que Israel aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor el mediodía, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.

Durante este viernes, la agencia palestina de noticias Wafa reportó algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino.

«El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)», informó el Ejército este viernes en un comunicado. EFE

