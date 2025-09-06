The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató este viernes a 60 gazatíes y causó 362 heridos, según Sanidad

Jerusalén, 6 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este viernes a 60 palestinos y causó 362 nuevos heridos en ataques que lanzó contra la Franja de Gaza, según recoge el último boletín del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, difundido el sábado y en el que informa de las víctimas del día anterior.

Del total de fallecidos del viernes, más de una veintena fueron asesinados por Israel mientras iban a buscar comida en medio de la hambruna que sigue azotando especialmente, el norte de la Franja.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, que el próximo octubre cumplirá dos años, el número total de muertos palestinos asciende a 64.368 y la de heridos a 162.367, la mayoría con amputaciones y lesiones de por vida.

Sanidad también informó de que durante la jornada de ayer los equipos defensa civil recuperaron ocho cadáveres. Miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros de los edificios derruidos por los incesantes bombardeos israelíes.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales (incluso dos israelíes) y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. EFE

